الامارات | تمديد بطولة «الفنون القتالية» يومين بسبب الإقبال الكبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة تمديد فترة إقامة بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، لتُقام يومي السبت والأحد المقبلين، بدلاً من يوم واحد، وذلك بـ«مبادلة أرينا» في أبوظبي.

وقال في بيان، أمس، إن «هذه الخطوة تأتي في أعقاب الإقبال الكبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية على المشاركة في البطولة، بما يعكس زيادة شعبية رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، وقامت اللجنة المنظمة بتعديل الجدول الزمني للبطولة لاستيعاب النمو الملحوظ في أعداد المشاركين ضمن كل فئة، مع الحرص على توفير بيئة تنافسية متكاملة».

وتبرز زيادة أيام البطولة حرص الاتحاد على مواكبة تطلعات اللاعبين والجمهور، بما يسهم في تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتعزيز تجربة المشاركين.