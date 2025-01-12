استراليا المفتوحة: تشينوين بصعوبة الى الدور الثاني

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغت البطلة الأولمبية الصينية جنغ تشينوين المصنفة خامسة ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة، الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزها الصعب على الرومانية الواعدة أنكا تادوني 7 6 (7 3) و6 1 الأحد في ملبورن.

واعترفت تشينوين بتوترها في اليوم الأول من المنافسات خصوصا في المجموعة الاولى حيث احتاجت إلى إنقاذ ثلاث نقاط لعدم خسارتها أمام الرومانية المبتدئة الشجاعة تودوني.

وقالت تشينوين إنها شعرت بالتوتر عندما افتتحت مشوارها على ملعب رود لايفر بعد عام من خسارتها المباراة النهائية أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا على الملعب الشهير.

وأوضحت اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما "في الواقع، شعرت بالتوتر حقًا. بدأت أشعر بالتوتر بالفعل منذ الأمس لأنني شعرت بمشاعر خاصة تجاه بطولة أستراليا المفتوحة. أشعر أنها واحدة من أكبر البطولات، وأحببت المكان حقًا".

وبينما كان صدى الرعد يتردد في أرجاء ملعب رود لايفر مما تسبب في تعليق اللعب على الملاعب الخارجية لنجو ست ساعات، عانت تشينوين كثيرا تحت سقف الملعب كي تتغلب على المصنفة 110 عالميًا في ما يقرب من ساعتين من اللعب.

وبدت مهمة الصينية سهلة عندما كسرت إرسال الرومانية البالغة من العمر 20 عامًا في الشوط السابع وتقدمت 4 3 ثم 5 3. لكن تودوني التي لم تهزم لاعبة من المصنفات العشرة الأوليات من قبل وكانت تظهر لأول مرة في القرعة الرئيسية لبطولة أستراليا، رفضت الاستسلام وكسرت إرسال تشينوين في الشوط العاشر مدركة التعادل 5 5 وكانت قاب قوسين أو أدنى من كسر ارسال الصينية للمرة الثانية في الشوط الثاني عشر عندكا سنحت أمامها ثلاث فرص لكن الأخيرة أنقذت الموقف وفرضت شوطا فاصلا كسبته بسهولة 7 3 وحسمت المجموعة في ساعة و15 دقيقة.

واعترفت تشينوين قائلة: "المجموعة الأولى ليست سهلة دائمًا، خاصة لأنني كنت أرتكب أخطاء غبية".

وضربت صاحبة ذهبية اولمبياد باريس هذا الصيف والتي لم تشارك في أي دورة إعدادية لأول بطولة غراند سلام في الموسم، بقوة في بداية المجموعة الثانية وكسرت ارسال منافستها في الشوط الثاني وتقدمت 2 0 ثم 3 0 قبل أن تفعلها للمرة الثانية في الشوط السادس وتحسم المجموعة 6 1 في 41 دقيقة وبالتالي المباراة في ساعة و56 دقيقة.