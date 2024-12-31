شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لغزل المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق البنك الأهلي معسكراً مغلقاً اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة فريق غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد غزل المحلة.

وكان البنك الأهلي تعرض للهزيمة في المباراة الماضية أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من دوري، بينما تغلب غزل المحلة على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحصد البنك الأهلي 5 نقاط في مسابقة الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.