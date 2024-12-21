شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يُطالب الزمالك بحسم ملف تجديد عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

طالب السويسرى جروس المدير الفني للزمالك مسئولي النادى بسرعة حسم ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مؤكداً لهم أنه من العناصر والركائز الأساسية في الفريق ولن يسمح برحيله قبل الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد جروس على ضرورة التجديد لزيزو حتى يحافظ على تركيزه في الملعب،خاصة أن السويسري يعلم أن مثل هذه الأمور تأخذ كثيراً من ذهن اللاعب،ولا بد أن تتوافر جميع طلباته حتى يعطى كل ما لديه في الملعب.

على صعيد متصل ، أكد سيد مصطفى والد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك أن نجله مستمر مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، ولن يرحل عن الفريق الأبيض.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللاعب لن يرحل عن الزمالك إلا في حالة واحدة وهى أن يعلن النادى عدم الرغبة في استمراره قائلا:" زيزو مكمل مع الزمالك الفترة الجاية ومش هيمشى إلا لو الزمالك قفل الباب في وشه".

وأضاف والد اللاعب أن هناك اتفاق بين زيزو ومجلس الإدارة على التجديد ولكن هناك أمور إدارية لا يتم الإعلان عنها، فليس من المنطق أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل الإدارية.

وأشار والد زيزو أن الزمالك هو الاختيار الأول للاعب، مشددا:" زيزو مكمل مع الزمالك"، وقال والد زيزو أن الجلسة ستكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة، والتي ستشهد توقيع عقود التجديد للفريق، حيث يتبقى الجلسة المقرر عقدها مع الإدارة.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى ويحق له التوقيع لأى فريق في يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.



