الامارات | عدد المباريات يتلاعب بدوري «الهواة».. الصدارة للعربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق العربي في تصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد ختام الجولة العاشرة، لكن تبدو هذه الصدارة محفوفة بالمخاطر إثر الارتباك الذي يعانيه جدول المباريات، وأدى إلى ظهور تفاوت في عدد المباريات التي خاضتها الأندية، وباتت تتلاعب بسلم ترتيب الفرق.

ويتصدر العربي برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، متفوقاً على الظفرة الثاني برصيد 20 نقطة من ثماني مباريات، لكنه لم يتعرض لأي خسارة، ويليه دبا بـ19 نقطة من ثماني مباريات، بينما يأتي ناديا الإمارات ويونايتد في المركزين الرابع والخامس وخاضا 10 مباريات.

وأسفرت مباريات الجولة الماضية عن فوز العربي على الجزيرة الحمراء (2-0)، والإمارات على غلف يونايتد (2-1)، ودبا على «غلف إف سي» (5-2)، ويونايتد على الفجيرة (5-3)، وتعادل مصفوت مع الحمرية (1-1)، وتعادل مجد مع الذيد بالنتيجة ذاتها. وفيما يلي عدد من المشاهد بعد ختام الجولة.

الظفرة دون خسارة

ينفرد الظفرة بكونه الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة طوال الجولات الماضية، محققاً 6 انتصارات وتعادلين، وتنتظره مباراة مصيرية مع حتا مؤجلة من الجولات الماضية، وسيقوده الفوز بها إلى العودة للصدارة.

فرق المنافسة

انحصرت المنافسة على نيل بطاقتي الصعود للمحترفين بشكل مبكر بين فرق العربي والظفرة ودبا التي تبتعد بفارق 6-8 نقاط عن الفرق الملاحقة لها، وهي يونايتد والإمارات.

نتائج الصقور

فرط فريق الإمارات «الصقور» بـ16 نقطة خلال 10 مباريات خاضها، ما يعد رقم قياسي غير مسبوق للفريق طوال مشاركاته في الدرجة الأولى منذ 20 موسماً.

خسارة قاسية

تعرض فريق الفجيرة لخسارة قاسية أمام يونايتد بأرضه وأمام جمهوره (3-5) في نتيجة نادرة للفريق الذي لايزال يملك الحظوظ للانضمام للفرق التي تنافس.

تغييرات مدربين

شهدت الجولات الماضية وجود ستة مدربين مواطنين في المنطقة الفنية، بينما غيرت أربعة أندية مدربيها، وهي: العربي، يونايتد، الإمارات، الحمرية، بينما لايزال فريق غلف يونايتد يقوده مساعد مدرب هو روان أزاكمير.

تفاوت الأداء

كشفت الجولات الماضية عن عدم استقرار الأداء والمردود الفني لعدد من فرق الدوري، أبرزها فريق الذيد الذي تمكن من الفوز على المتصدر العربي وخامس الترتيب الإمارات، بينما تعادل مع فرق في مؤخرة الترتيب مثل مجد و«غلف إف سي».

المدرب السعدون

نجح مدرب العربي البحريني عيسى السعدون من استثمار الظروف الفنية للاعبين وجاهزيتهم الذهنية، وقاد الفريق للصدارة، رغم كونه حل بديلاً للمدرب بدر طبيب الذي غادر الفريق بعد جولتين.