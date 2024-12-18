شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطل أفريقيا للمرة الثانية أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم الموافق 18 ديسمبر 1987 توج النادى الأهلى بدورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخه، بعدما فاز على الهلال السودانى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالخرطوم بالتعادل السلبى، وحسم الأهلى الأمور مبكرًا عندما مرر إبراهيم حسن كرة عرضية فى الدقيقة الخامسة أراد جمال الثعلب مدافع الهلال إبعادها فأسكنها شباك مرماه وفى الدقيقة 42 سجل أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس رائعة.

مثّل الأهلى فى المباراة النهائية: أحمد شوبير وإبراهيم حسن وحمادة صدقى ومحمود صالح وربيع ياسين وعلاء ميهوب وحمدى أبوراضى وأسامة عرابى (محمد سعد) وطاهر أبوزيد وأيمن شوقى وحسام حسن.

وتوج الأهلى بـ154 بطولة عبر تاريخه هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.