شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يتلقى العزاء فى والدته اليوم بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل عصام الحضري نجم منتخب مصر الأسبق، عزاء والدته مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وذلك عقب إقامة سرادق عزاء الأحد الماضى داخل مدينة كفر البطيخ مسقط رأسه.

واستقبل عصام الحضري عزاء والدته الأحد الماضى وسط أهالى محافظة دمياط في مدينة كفر البطيخ، بمشاركة المئات من أهالى المدينة، كما شارك أيضا عدد من الشخصيات العامة على رأسهم المستشار محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو لجنة الانضباط داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وكان عصام الحضري قد أعلن عبر صفحته الشخصية وفاة والدته بعد صراع مع المرض، فيما توافد أهالى مدينة كفر البطيخ على ساحة مسجد راشد لأداء صلاة الجنازة ومن ثم المشاركة في مراسم تشييع الجثمان.

وأقيم سرادق عزاء والدة السد العالى عصام الحضري في مدينة كفر البطيخ، وسط مشاركة واسعة من قبل أهالى المدينة، كما أعلن عصام الحضري عن إقامة سرادق عزاء والدته اليوم الاربعاء بنادى الشركة في مدينة الشيخ زايد لاستقبال واجب العزاء.