شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة بتروجت بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة بتروجت، المقرر لها الخامسة مساء غد الخميس، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وعكف عبد الحميد بسيونى، على دراسة مباريات بتروجت الأخيرة سواء فى الدورى المصرى أو كأس رابطة الأندية المحترفة؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بدورى nile.

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع سموحة، قبل أن يفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى الجولة الرابعة.

وتعادل الطلائع مع فاركو بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.