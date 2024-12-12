شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم سمير محمد لقائمة بطولة إنتركونتيننتال بعد إصابة محمد عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ضم سمير محمد مهاجم الفريق الشاب إلي قائمة الفريق في بطولة انتركونتيننتال للأندية بدلا من محمد عبد الله الذي تعرض للإصابة.

تسمح لوائح البطولة بإضافة لاعب جديد حال تعرض أي من اللاعبين للإصابة قبل بدء البطولة التي يستعد فيها الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي البطولة يوم السبت المقبل علي أن يلتقي الفائز مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد عبد الله لاعب الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت إصابته في العضلة الأمامية.

وتأهل الأهلي إلى مباراة كأس التحدي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، وهى نفس النتيجة التي فاز بها باتشوكا على بوتافوجو أمس في ديربي الأمريكيتين.

ويصعد الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا إلى مواجهة ريال مدريد بطل اوروبا في نهائي كأس القارات للأندية الذي سيقام على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبرالجاري.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم جلسة تصوير خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولاعبين من الفريق، داخل فندق الإقامة في قطر؛ للحديث عن المشاركة في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، ومواجهة باتشوكا.

ويلتقي الأهلي مع باتشوكا على كأس التحدي مساء يوم السبت المقبل، على استاد ٩٧٤، ويتأهل الفائز لمواجهة ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي بطولة كأس القارات للأندية.

وحرص الجهاز الفني، وعدد من لاعبي الفريق على حضور مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكيتين الذي أقيم مساء أمس على استاد «974» بقطر، والتي انتهت بفوز باتشوكا بثلاثة أهداف دون رد.