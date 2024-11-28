شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى يحاضر سلة الأهلى بالفيديو قبل مواجهة الاتحاد بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

عقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل ساعات قليلة من مواجهة الاتحاد السكندري التي تجمع بين الفريقين على لقب كأس السوبر المصري، المقامة في البحرين.

ركز أوجستي خلال المحاضرة على توضيح أهم النقاط الفنية للاعبين وتناول كذلك بعض الأخطاء لتفادي الوقوع فيها أثناء المباراة، كما ركز على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس.

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد فى الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الخميس داخل صالة خليفة بمدينة عيسى، على لقب كأس السوبر المصري.

ويلعب الفريق الفائز من مباراة كأس السوبر المصري أمام الفائز في مباراة كأس السوبر البحريني التي تجمع بين الأهلي والمنامة البحرينيين، وذلك على لقب كأس السوبر المصري البحريني يوم السبت 30 نوفمبر.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي المشاركة في بطولة كأس السوبر 14 لاعبًا وهم: عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًا وأحمد الجارحي مدربًا عامًا ورامي الدياسطي مدربًا وطارق الغنام مديرًا للفريق ووليد الخراط إداري الفريق ومحمد جاد راغب طبيب الفريق وأحمد حسن عبده إخصائي العلاج الطبيعي ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني ومحمد عيسى إخصائي التدليك وعلاء لطفي إخصائي إحصاء وطارق الحسيني المعد البدني وشهاب كمال طبيب التغذية وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات والمعاونة.