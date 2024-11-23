شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئين يضرب ليبيا بسباعية ويتوج بطلا لدورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، بطلا لدورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما "كوت ديفوار 2025" ، بعدما فاز الفراعنة الصغار على منتخب ليبيا بنتيجة 7 – 1 في المباراة التي جرت اليوم بالمغرب في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.



سجل أهداف الفراعنة حمزة عبد الكريم "هدفين" ومحمد حمد "هدفين" وبلال عطية "3 أهداف".



بدأ منتخب الناشئين اللقاء بتشكيل يضم: عمر عبد العزيز فى حراسة المرمى، حمزة الدجوى ونور أشرف وأدهم فريد وآدم محمد ومحمد البندارى وعمر العدوى وكريم جمعة ومحمد حمد وأنس رشدى وحمزة عبد الكريم.



وتأهل منتخب مصر للناشئين إلى نهائيات أمم أفريقيا برفقة المغرب.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا اعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.