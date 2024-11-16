الامارات | سبيت خاطر: «الأبيض» في الطريق الصحيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب المنتخب السابق، المحلل الفني، سبيت خاطر، إن «الأبيض» ظهر بأداء جيد خلال مباراته مع قيرغيزستان التي أقيمت أول من أمس في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن ملامح الفوز ظهرت من خلال التشكيلة التي خاض بها المنتخب المباراة، لافتاً إلى أن هذه أول مباراة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم التي لا تستقبل فيها شباك المنتخب أي هدف، فيما سجل المنتخب ثلاثة أهداف، وهو شيء إيجابي يدعو إلى التفاؤل بمستقبل المنتخب، وقدرته على تحقيق حلم الوصول إلى المونديال.

وفاز المنتخب الوطني على قيرغيزستان 3- صفر، ورفع رصيده إلى سبع نقاط، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، فيما عزز المنتخب الإيراني صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة.

وأكد سبيت خاطر أن الأداء القتالي، والروح العالية، والالتزام الدفاعي، والقوة الهجومية، وراء تفوق المنتخب على قيرغيزستان، متسائلاً عن قدرة «الأبيض» على إكمال المسيرة بالمستوى نفسه في حال غياب كايو كانيدو بداعي الإصابة، مشدداً على أهمية البحث عن مهاجم صريح في هذا التوقيت المهم، خصوصاً أن اللاعبين الذين سجلوا أهداف المنتخب في شباك قيرغيزستان لم يكن بينهم مهاجم صريح.

وأضاف سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «التشكيلة التي خاض بها المنتخب مباراة قيرغيزستان شهدت بعض المفاجآت التي أقدم عليها المدرب باولو بينتو، خصوصاً مشاركة محمد العطاس منذ البداية في التشكيل الأساسي، بدلاً من كوامي كويدو، خصوصاً أن كوامي شارك في المباراة السابقة لاعباً أساسياً، كما أننا فوجئنا بوجود اللاعب ماركوس مليوني في مركز الظهير الأيسر، على الرغم من أنه شارك في المباريات السابقة كلاعب خط وسط».

ووصف سبيت خاطر اللاعب ماكنزي هانت بأنه كان أفضل لاعب في خط الوسط خلال المباراة.

وأضاف: «شاهدنا كذلك الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب ليما، وكنا قد شاهدناه لاعباً بديلاً في أغلب المباريات السابقة، وأستغرب من أن المدرب لم يكن يدفع به أساسياً، كونه لاعباً مهماً، وأعتبره كلمة السر في سيطرة المنتخب على مباراة قيرغيزستان منذ بدايتها».

وأكمل: «شيء جميل هو أننا نشاهد اللاعب حارب عبدالله بهذا الشكل المميز والتوهّج، من خلال الأدوار الخفية التي قام بها في الشوط الأول، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي».

وقال سبيت خاطر: «المنتخب في الطريق الصحيح وقادر على الوصول إلى أبعد نقطة».

ووصف مباراة المنتخب المقبلة أمام قطر بالصعبة وبأنها تحتاج إلى التجهيز بصورة كبيرة، مؤكداً أن اللاعبين قادرون على الوصول إلى الهدف المنشود، وهو التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتابع: «بخصوص الأداء، فإن هناك من يتساءل عما إذا كان المنتخب الوطني قدّم أداء جيداً، أم إن منتخب قيرغيزستان منتخب متواضع، لكنّ المهم بالنسبة لي في هذا الشأن هو الحصول على النقاط الثلاث، والمضي قدماً في جمع النقاط وتكملة المشوار، وتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم، لذلك يجب ألا ننظر إلى الأداء، بل إن النتيجة هي الأهم، وتأتي في المقام الأول».

وبسؤاله عن اللاعب الذي سيمنحه «الكارت الأبيض» المعبّر عن الأداء المتميز في مباراة قيرغيزستان، أكد سبيت خاطر أن أغلب لاعبي المنتخب ظهروا بصورة جيدة، وشكلوا منظومة عمل ممتازة، لافتاً إلى أنه لو كان بإمكانه منح «الكارت الأحمر» في هذه المباراة فإنه سيمنحها للمرة الأولى للجمهور، كونه كان يتوقع أن يحضر بصورة أكبر مما كان عليه في المباراة.

ورداً على سؤال بشأن مدى قدرة المنتخب على مواصلة الفوز وصولاً إلى الهدف المنشود، قال سبيت خاطر: «ليس هناك مستحيل في كرة القدم، ويجب أخذ العبرة من المنتخب السعودي الذي فاز على الأرجنتين في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم، على الرغم من أن منتخب الأرجنتين يضم أسماء هي الأفضل على مستوى العالم، لكن الأداء والعطاء داخل الملعب هو ما يجعل أي منتخب قادراً على الفوز».

وطالب سبيت خاطر جميع لاعبي المنتخب بالتركيز والثقة بالقدرة على تحقيق الهدف المنشود.

وختم سبيت خاطر حديثه بالقول: «الإمكانات التي شاهدتها من اللاعب حارب عبدالله تدعو إلى الإعجاب والتفاؤل، فهو لاعب يمتلك قدرات مميزة، وعليه أن يواصل العمل الجيد والمثابرة في التمارين، وهو قادر على أن يكون رقماً صعباً».

سبيت خاطر:

. يجب البحث عن مهاجم صريح خصوصاً أن اللاعبين الذين سجلوا في شباك قيرغيزستان ليس بينهم مهاجم صريح.

. لاعب المنتخب ماكنزي هانت كان الأفضل خلال مباراة «الأبيض» مع قيرغيزستان.

. أغلب لاعبي المنتخب ظهروا بصورة جيدة وشكّلوا منظومة عمل ممتازة ويستحقون «الكارت الأبيض».

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