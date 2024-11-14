شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعود للقاهرة اليوم قادماً من سويسرا لقيادة تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم ،الخميس، قادماً من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مؤخراً بسبب توقف الدوري على خلفية الإجندة الدولية ، وسافر كولر إلى بلاده عقب مباراة زد التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة الثانية من بطولة الدوري وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف ليحصد المارد الأحمر 3 نقاط أخرى في بطولة الدوري ، ويعود المدرب السويسري لإستئناف بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

من ناحية أخرى ،استقر الجهاز الفني لفريق الأهلي على خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه أمام بتسوانا وكاب فيردي في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، من أجل تجهيز لاعبيه.

ويعود فريق الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية نهاية الأسبوع الجاري بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب الفوز على فريق زد إف سي في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري، ويرغب في خوض ودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والاطمئنان على اللاعبين الشباب المقيدين في قائمة الفريق الأحمر مثل محمد عبد الله ومصطفى أبو الخير وسمير محمد، وكذلك تجهيز الصفقات الجديدة التي لم تحصل على فرصة كافية.