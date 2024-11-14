الامارات | جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تُتوّج الفائزات بالنسخة الثامنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفائزات بجوائز النسخة الثامنة من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2024، في الحفل الذي أقيم، أمس، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وجسَّدت الجائزة منذ انطلاقتها رؤية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، بمتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالِك ومؤسِّس إسطبلات الشراع.

وذكر بيان صحافي أن الحفل أقيم بحضور رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، ووكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، حسن إبراهيم الحمادي، وعضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة عضو اللجنة العليا المنظمة للجائزة، شمسة سيف الهنائي، وعضوتَي اللجنة العليا المنظمة للجائزة، مريم المنصوري وحمدة المنصوري، وعدد من القيادات الرياضية والمسؤولين ونجوم الرياضة في الإمارات والوطن العربي.

وفازت بفئة أفضل رياضية عربية نجمة الجمباز الفني (الجزائر)، كيليا نمور، بينما فازت بفئة أفضل رياضية إماراتية، عهود خليفة الكعبي، بطلة الجوجيتسو.

كما تم تكريم شخصية عام 2024 الرياضية، وفازت بالجائزة الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد بن عبدالله آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين رئيس لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، التي تولت أيضاً منصب رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني لكرة القدم.

وفي فئة روّاد العمل الرياضي في الوطن العربي، تم منح الجائزة إلى الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية والرئيسة الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقديراً لدورها البارز في رفع مكانة الرياضة النسائية في دولة الكويت ومنطقة الخليج، كما تم منح الجائزة إلى رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة ومستشارة وزير التربية والتعليم، سناء بنت حمد بن سعود البوسعيدي، التي أسهمت بدور رائد في الرياضة النسائية بسلطنة عُمان، وقادت العديد من المبادرات المؤثرة.

وفازت بفئة أفضل رياضية بارالمبية، مريم أحمد عبدالله الزيودي (الإمارات)، وفي فئة أفضل مدربة، فازت مروة العامري (تونس).

وفازت بفئة أفضل إعلامية، نهلة نبيل بوزيد المغربي (السودان)، وفي فئة أفضل رياضية ناشئة فازت لطيفة محمد خليفة الفلاسي (الإمارات).

وفي فئة أفضل فريق، فاز نادي الزمالك (مصر)، من خلال فريق سيدات الكرة الطائرة الحاصل على لقب بطولة إفريقيا للأندية.

وفازت بجائزة أفضل أم رياضية، رقية أحمد عبدالله الزعابي (الإمارات).

ووجهت اللجنة العليا المنظمة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة التهنئة إلى كل الفائزات بجوائز النسخة الثامنة، كما وجّهت الشكر إلى الرعاة.