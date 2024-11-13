شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين ينتظرون الحصول على الفرصة مع جوميز فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر 3 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة القادمة خاصة أن ضيق الوقت وتلاحم البطولات منعهم من تقديم أنفسهم لجمهور القلعة البيضاء.

ويسلط الخليج 365 الضوء في السطور التالية على هؤلاء اللاعبين..

جيفرسون كوستا

يؤمن البرتغالى جوزيه جوميز بمستوى جيفرسون كوستا رغم صغر سنه،لا سيما أن اللاعب يمتاز بالقوة البدنية والطول المناسب لشغل مركز الدفاع في الزمالك ولكن تنقصه الخبرة،والتي سيكتسبها مع مرور الوقت بالمشاركة المتكررة في المباريات.

ويحمل اللاعب جيفرسون كوستا الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو ويبلغ من العمر 19 عاما وتم قيده تحت السن بـ فريق الزمالك ولعب في صفوف ناشئين فريقي بنفيكا وبراجا البرتغاليين.

سيدى ندياي

نفس الحال ينطبق على اللاعب الشاب سيدي ندياي الذى تعاقد معه الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتدعيم خط الدفاع،لكنه لم يشارك في أي مباراة بسبب تعرضه للإصابة وعدم انسجامه مع الفريق حتى آلان.

من جانبه عبر ندياي، عن سعادته الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، متابعاً: "أعرف عن الزمالك بأنه النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين، وأتمنى حصد الألقاب مع القلعة البيضاء". وأضاف: "أعرف شيكابالا وزيزو من خلال المشاركة في البطولات الأفريقية وأيضا أتابع الدوري المصري".

عمر فرج

يأتي الدور على الفلسطيني عمر فرج،فعلى الرغم من مشاركته في دقائق معدودة بمباريات الفريق إلا أنهم لم يكونوا كافيين للحكم على مستواه،ولم يقدم فيهم ما يقنع جماهير الزمالك ومديره الفني،لذلك يترقب اللاعب الحصول على الفرصة بشكيل كافي لإثبات أنه من طينة الكبار.