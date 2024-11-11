شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز غداً الثلاثاء تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الفوز على سموحة بثنائية دون رد فى الدوري.

ووافق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ليبيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة تم توفيرها من الجانب الليبي لتوفير كل سبل الراحة لخوض المباراة الودية المقرر لها يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر الجاري.

يصحح الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز أخطاء لاعبيه التى ظهرت خلال مباراة سموحة، والتى فاز بها بهدفين دون رد، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدى ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري nile

يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.