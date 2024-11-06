شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يسجلون غيابا عن الزمالك فى مباراة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يغيب 11 لاعباً زملكاوياً عن مباراة سموحة المقرر لها بعد غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويغيب عن القائمة كل من مهاب ياسر، سامسون أكينيولا، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سيدي ندياي، مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي، ومحمود حمدي الونش، أحمد مصطفى زيزو، محمد حمدي وأحمد حمدي.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص جوميز على الحديث مع معاونيه في بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة، واطلع على التقارير الفنية الخاصة باللاعبين للوقوف على مستواهم خلال التدريبات السابقة قبل مواجهة سموحة.

كما عقد المدير الفني جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، والعائدين من الإصابة ومدى جاهزية الجميع من الناحية الطبية للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي وفقاً للبرنامج الموضوع للاعبين خاصة في ظل اقتراب مواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المُقبل.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الركض الخفيف في جزء صغير من الملعب لعدة دقائق، قبل خوض تدريبات تأهيلية بالكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز.