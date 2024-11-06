شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين زملكاوية خارج مباراة سموحة بالدوري.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يغيب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مصطفى الزناري، محمد عبد الشافي، وسيدي ندياي عن قائمة الفريق الأبيض في مباراة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويأتي غياب هؤلاء اللاعبين بسبب الإصابة واستمرار البرنامج التأهيلي المخصص لهم من قبل الجهاز الطبي،حيث بات الثلاثي خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في مباراة سموحة المقبلة.

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة سموحة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

يلتقى فريق الزمالك فى الخامسة مساء الجمعة المقبل، مع فريق سموحة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى.

تذاع مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الثانية للدورى المصرى، على قناة أون تايم سبورتس، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُلعب بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.