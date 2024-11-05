شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى قبل مواجهة زد إف سى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

حذر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى دفاع فريقه من استمرار الاخطاء الدفاعية فى مباراة زد اف سى المقبلة بالدوري.

وطالب كولر لاعبيه بعدم تكرار الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا مشدداً على ضرورة التمرير السليم للكرة والتمركز السليم فى كل الكرات.

وحذر كولر لاعبيه من خطورة هجوم فريق زد اف سى مؤكداً أن المنافس يملك لاعبين مميزين يجيدون هز الشباك.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلي فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.