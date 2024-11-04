شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: تحويل جهاد جريشة للتحقيق.. ومش كل ساعي لمنصب ينتقد زملاءه والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم نور الدين المدير الفنى للجنة الحكام إنه لا أحد فوق القانون، ولكن تستطيع اللجنة إعلان أى عقوبة على أى حكم.

وأضاف نور الدين فى برنامج ملعب اون، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل مهتم بالجدل الدائر حول مباراة الزمالك والبنك الأهلى، وطلب من لجنة الحكام جلسة استماع لمحمد عادل حكام المباراة .

وأضاف مدير لجنة الحكام أن الأخطاء التحكيمية واردة، ولا أحد يستطيع منعها، ولكن من يخطئئ سيتم حسابه، ولن نعلن عقوبات الحكام، لكن الأندية ستشعر بابتعاد حكام عن المباريات، حال وجود أخطاء، وستكون العقوبات وفقا للوائح

وتطرق نور الدين إلى تصريحات جهاد جريشة عن لجنة الحكام قائلا:" أرفض الدخول فى مهاترات، ولن أرد وأبلغت عزب حجاج بطلب مثول جريشة أمام لجنة الحكام للتحقيق، لأنه مش كل واحد بيسعى لمنصب ينتقد زملاءه، لذا لابد أن يعتذر لمنظومة التحكيم صاحبة الفضل عليه.