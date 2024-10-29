الامارات | العين يستدعي شخصية المباريات الكبيرة أمام الأهلي المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستدعي فريق العين ذاكرة الانتصار في المباريات الكبيرة التي سبقت أن ساعدته في تجاوز منافسين من العيار الثقيل، وآخرها خلال مشوار تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسخته السابقة، وذلك حينما يحلّ في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات ضيفاً ثقيلاً على الأهلي المصري في استاد القاهرة الدولي، ضمن الدور الثاني من كأس القارات للأندية (الإنتركونتننتال).

وظلّ «الزعيم» يسجل حضوراً باهراً في المواجهات الكبيرة أمام الأندية العالمية والقارية، كما فعل أمام النصر والهلال السعوديين في ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، وكذلك حين أطاح من قبل في مشواره بكأس العالم للأندية 2018 بفريقي الترجي التونسي وريفر بليت الأرجنتيني على التوالي.

ولدى مدرب فريق العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، تفسيره الخاص في سبب ظهور فريقه بصورة قوية في المواجهات الكبيرة، وتراجع مستواه في مباريات أمام أندية أخرى، وقال في المؤتمر الصحافي عقب تعادل فريقه 1-1 في بطولة الدوري أمام دبا الحصن متذيل الترتيب: «عندما يلعب فريقي مباريات بمستوى عالٍ يرتقي الفريق بأدائه، وتلك هي المشكلة التي واجهناها أمام دبا الحصن».

ويتوقع أن يخوض «الزعيم» لقاء اليوم بالتشكيلة نفسها التي شاركت في لقاء الهلال السعودي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا (النخبة)، وكان الفريق قد حصل على فرصة إراحة عدد من اللاعبين بغرض تحضيرهم للقاء اليوم، إذ دفع خلال مباراة دبا الحصن بتشكيلة يتألف أغلبها من اللاعبين البدلاء.

في المقابل، يدخل الأهلي صاحب الأرض والجمهور المواجهة وهو يمر بحالة معنوية مثالية بعد حسمه لقب كأس السوبر المصري، الذي أقيم في أبوظبي الأسبوع الماضي، بعد ركلات ترجيحية ماراثونية على حساب غريمه الزمالك.

إيريك: مواجهة الأهلي امتداد للقاءي النصر والهلال

أكد لاعب فريق العين، إيريك جورجنيتس، أن لقاء اليوم أمام الأهلي المصري سيكون امتداداً للمواجهات الكبيرة التي سبق أن نجحنا فيها على غرار لقاءي النصر والهلال السعوديين في النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أنه يدرك أن منافسهم سيحظى بدعم جماهيري غفير، لكنه أوضح أن ذلك سيخلق أجواء رائعة وستكون محفزة بالنسبة إليهم كما حدث في السعودية. وقال في حديثه لـ«الإمارات اليوم» إن الحافز كبير لديهم في مباراة اليوم، مضيفاً: «هذه مسابقة مختلفة عن بطولة الدوري، علينا أن نغيّر عقليتنا للتكيف معها، لقد بدأنا التحضير لهذه المباراة منذ الأسبوع الماضي، شاهدنا مباراته أمام الزمالك، إنهم يلعبون بصورة جيدة، صحيح أن منافسنا سيخوض اللقاء على أرضه وأمام جماهيره، ولكننا معتادون مثل هذه الأجواء».

وأضاف: «في الموسم الماضي، على سبيل المثال، خضنا مباريات قوية خارج ملعبنا أمام النصر والهلال، لقد كان الحضور الجماهيري كبيراً، كما ذكرت لك هذا سيخلق أجواء رائعة وسنعمل على الاستفادة منها كما حدث في السعودية».

بندر والشحات.. صداقة مجمدة 90 دقيقة

تشهد مباراة اليوم مواجهة بين قائد العين بندر الأحبابي، ولاعب الأهلي المصري حسين الشحات اللذين تربط بينهما علاقة صداقة مستمرة، بدأت عقب انتقال الأخير لصفوف «الزعيم» في 2018 قادماً من مصر المقاصة، ولم تنقطع بينهما حتى بعد انتقال الشحات لاحقاً لصفوف الأهلي في 2019. ورغم أن الفترة التي جمعت بين اللاعبين في العين لم تكن طويلة، إلا أنها شهدت تحقيق لقبي الدوري والكأس وإنجازاً كبيراً بوصول «الزعيم» إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018، وستكون مباراة اليوم أول لقاء بين الصديقين، إذ ستكون الجبهة اليمنى للعين على موعد مع الصدام بين الصديقين، لأن الشحات يشغل مركز الجناح الأيسر في الأهلي.