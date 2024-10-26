"لا يعرف الهزيمة".. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الإماراتية قبل مواجهة العين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار بطولة إنتركونتيننتال.

وتقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي، في إطار بطولة إنتركونتيننتال، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وستكون هذه هى المواجهة الخامسة التي تجمع بين الأهلي وأندية الإمارات، حيث سبق له مواجهة كلا من النصر الإماراتي، الوحدة والوصل في مناسبتين.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على أندية الإمارات في مناسبتين وحضر التعادل في لقاء واحد، لم يتلقى المارد الأحمر أي هزيمة من الزمالك.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، في تسجيل 8 أهداف في شباك الأندية الإماراتية، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

وكانت أول مواجهة تجمع بين الأهلي والأندية الإماراتية، في عام 1995 جينما واجه المارد الأحمر نظيره النصر تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما كانت المواجهة الثانية أمام فريق الوحدة في البطولة العربية أيضاً وانتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

والمواجهة الثالثة التي جمعت بين الأهلي والأندية الإماراتية أيضاً، كانت في عام 2018 أمام فريق الوصل، انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في القاهرة بنتيجة هدفين لكل فريق، قبل أن يتكرر التعادل في مباراة العودة بالإمارات ولكن هذه المرة بهدف لكل فريق.

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