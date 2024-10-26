أحمد شوبير يعلق على أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على أزمة ثلاثي نادي الزمالك، مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، الذين يتعرضون للمحاكمة، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتهي السوبر المصري بكل احداثه مبروك للنادي الاهلي وهاردلك للزمالك مفيش، أي مانع من الاحتفالات والفرحة والافيهات، لكن أكيد الكل دلوقتي اهلاوى أو زملكاوى لازم يساند لعيبة الزمالك، اللي لسه محتجزين في دولة الإمارات الشقيقة لعودتهم يوم 29 أكتوبر بالسلامة لمصر إن شاء الله".

وكان الأهلي تمكن من التتويج بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، يوم الخميس الماضي، على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

والجدير بالذكر أن محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز بالسوبر المصري.