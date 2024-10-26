الاتحاد الأفريقي يُعاقب المنتخب الليبي بسبب أزمة بعثة منتخب نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرار لجنة الانضباط به بخصوص مباراة ليبيا ونيجيريا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية، أن رحلة منتخب نيجيريا استمرت 12 ساعة بمطار الأبرق، إذ أنها وصلت بعد تحويل مسار، فكان من المقرر أن تهبط في مطار بنغازي، لكن اللاعبون وجدوا أنفسهم في مطار صغير مخصص عادة لعمليات الحج، لمزيد من التفاصيل عن الأزمة.. اضغط هنا

وأوضح الاتحاد الأفريقي عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن لجنة الانضباط رأت مخالفة الاتحاد الليبي لكرة القدم، المادة 31 من لوائح كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى المادتين 82 و151 من قانون الانضباط لـ "الكاف" مما سيترتب عليه خسارة ليبيا بنتيجة (3-0) في المباراة التي كان مقرر إقامتها يوم 15 أكتوبر 2024 بمدينة بنغازي.

وغرمت لجنة الانضباط، بحسب البيان ذاته، الاتحاد الليبي لكرة القدم بدفع غرامة مالية قدرها 50,000 دولار أمريكي تُدفع خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بهذا القرار.

وأتم الاتحاد الأفريقي بيانه بالتنويه إلى رفض لجنة الانضباط جميع الطلبات الأخرى أو إلتماسات التعويض.

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