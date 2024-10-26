كيف تسبب ياسر إبراهيم في إلغاء هدف الجزيري؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توج الأهلي بطلا للسوبر المصري للأندية الأبطال على حساب الزمالك، بعد الفوز بركلات الترجيح 7-6، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول من المباراة إلغاء هدف لمهاجم الزمالك سيف الدين الجزيري، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، بسبب التسلل.

وتسبب ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، في إلغاء هدف الجزيري، إذ أنه ظهر في مقطع الفيديو الخاص بالهدف، وهو يدفع التونسي إلى الأمام، قبل لعب الكرة الحرة، ليقع الأخير في مصيدة التسلل.

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