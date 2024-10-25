تاريخي.. مارسيل كولر يعادل جوزيه ويتخطى حسام البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل المدرب السويسري، مارسيل كولر، كتابة التاريخ مع النادي الأهلي الأرقام القياسية للمدربين السابقين.

وحصد كولر كأس السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح، حيث انتهى وقت المباراة الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

وعادل كولور رقم البرتغالي مانويل جوزيه في قائمة أكثر المدربين تتويجا بالسوبر المصري برصيد 4 ألقاب.

وتخطى مارسيل كولر حسام البدري في قائمة أكثر المدربين تتويجا بالألقاب في تاريخ الأهلي.

أكثر المدربين تحقيقا للبطولات مع الأهلي

1.مانويل جوزيه - 20 لقب

2.جميل عثمان - 15 لقبا

3. مارسيل كولر - 10 ألقاب

4.حسام البدري - 9 ألقاب

5.لبيب محمود - 8 ألقاب

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