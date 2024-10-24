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تشكيل الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلتقي قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الذي يقام اليوم الخميس في الإمارات.

وأعلن الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - كوكا.

خط الهجوم: طاهر - وسام أبو علي - حسين الشحات.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة مثلوثي - محمود بن تايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد - زياد كمال - محمد شحاتة - زيزو - ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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