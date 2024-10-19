الامارات | 455 لاعباً يشاركون في بطولات الجودو بخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 455 لاعباً ولاعبة في البطولات المقررة على صالة «ناشئة خورفكان» على مدار يومي (اليوم السبت وغداً). وتنطلق المنافسات اليوم بكأس الاتحاد للبراعم مواليد 2012-2013، بمشاركة 150 لاعباً، ومهرجان الصغار تحت شعار «الكل فائز» للمواطنين والمقيمين من مواليد تحت 2014 - 2015 - 2016 للذكور والإناث، بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة، بينما تقام غداً كأس الاتحاد للأشبال لمواليد تحت 2010-2011 لفئة الذكور، بمشاركة 145 لاعباً. وأشرفت اللجنة الفنية برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، والمدير الفني للاتحاد، شعبان السيد، وأعضاء مجلس الإدارة بالمنطقة الشرقية، على ترتيبات التسجيل والميزان بناديي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والفجيرة للفنون القتالية. وتشارك في المنافسات أندية الفجيرة للفنون القتالية، وكلباء، وخورفكان، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة الرياضي، ونادي النصر، وأكاديمية نوجير، وأكاديمية ماترنا، وأكاديمية أوليمبيكس، بينما يتابع الجهاز الفني للمنتخبات العمرية فعاليات البطولة لاختيار أبرز العناصر لمعسكرات المنتخبات الوطنية.