الامارات | اكتمال الاستعدادات لتنظيم السوبر المصري في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر المصري في أبوظبي، جاهزيتها لانطلاقة الحدث الذي يُقام من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، على استاد آل نهيان في نادي الوحدة، واستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة، بمشاركة أربعة فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوبترا.

وتعقد اللجنة المنظمة اليوم المؤتمرات الصحافية الخاصة بمباريات نصف النهائي من البطولة، إذ يلتقي في المباراة الأولى الزمالك مع بيراميدز على استاد آل نهيان، وفي الثانية الأهلي مع سيراميكا كليوبترا على استاد محمد بن زايد.

وكانت فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز قد وصلت أول من أمس إلى أبوظبي، فيما يخوض فريق سيراميكا معسكراً في أبوظبي بدأه قبل أيام.

وأعلنت اللجنة المنظمة تخصيص ملعب الكريكيت في أبوظبي، مقراً لتدريبات الفرق المشاركة في البطولة، قبل الانطلاقة، على أن تجرى التدريبات الرسمية للأهلي وسيراميكا على الملعب نفسه، فيما تجرى تدريبات الزمالك وبيراميدز الرسمية على استاد آل نهيان.

ويُعد الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب السوبر المصري بـ14 لقباً، يليه الزمالك بأربعة ألقاب، فيما لم يسبق لكل من بيراميدز أو سيراميكا كليوبترا أن توّج أحدهما باللقب.

ويتطلع الأهلي لمواصلة رقمه القياسي كأكثر الأندية المصرية تتويجاً باللقب، فيما يأمل الزمالك بالتتويج باللقب ليحقق ثنائية السوبر المصري والإفريقي الذي توج به الشهر الماضي على حساب الأهلي، وينافس بيراميدز على ثاني ألقابه بعد تتويجه بلقب كأس مصر أغسطس الماضي، وسيراميكا الذي يسعى للقب الثالث في تاريخه بعد تتويجه بكأس الرابطة المصرية مرتين على التوالي.