ناقد رياضي : موريتانيا لم يفقد فرص التأهل إلى أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن منتخب مصر استطاع تحقيق انتصار مهم على موريتانيا في القاهرة، ولكن المنتخب الموريتاني لازالت فرصه قائمة في التأهل، وسيلعب بشكل قوي في لقاء اليوم.

وأضاف عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "منتخب موريتانيا مجتهد، ونجح في الحد من خطورة منتخب مصر حتى الدقيقة 69، بعدما نجح تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول، ثم هدف صلاح لنفوز بهدفين".

وأضاف: "اللعب في استاد القاهرة جزء من هيبة المنتخب المصري، وبالتأكيد الجمهور الموريتاني سوف يشجع بلاده بشغف، وكانوا يتمنون وجود محمد صلاح في اللقاء، وأيضا لا زال لديهم فرصة فى التأهل، ولو فاز على مصر سيصل 6 نقاط وسيكون لديه فرصة".

وأشار إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه أي مشكلة في عدم مشاركة اي لاعب حال طلبه عدم المشاركة أمام موريتانيا، نظرًا لحالة ملعب المباراة والنجيل الصناعي.