نهائي مبكر.. موعد مباراة الأهلي وسي إف جي الكونغولي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لمواجهة سي إف جي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أفريقيا للأندية.

وتقام مباراة الأهلي وسي إف جي الكونغولي، في السابعة مساء اليوم الأحد، في ثاني جولات البطولة، وتعد هذه المباراة نهائي مبكر، إذ أن الفريقين تقابلا في نهائي النسخة الماضية، التي حسمها الأحمر.

وفاز الأهلي في المباراة السابقة على ميكيل الإثيوبي بنتيجة 67-11، ويشارك الفريق في المجموعة الأولى التي تضم النجم الكونغولي وميكيل الإثيوبي وسي إف جي الكونغولي.

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