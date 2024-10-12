"طرد ومشاركة للأصغر".. 4 أشقاء في مباراة الأهلي ووادي دجلة.. ما قصتهن؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يضم الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة، 4 لاعبات أشقاء، وشهدت مباراة أمس ضد الأهلي وجودهن، ثلاثة في الملعب وواحدة على مقاعد البدلاء.

يعتبر التوأم نهى وجيهان الصلح الثنائي الأشهر في وادي دجلة للسيدات، ولا يمكنهما الانفصال عن بعضهما، وأصبح لعبهما سويا حتميا ولا يمكنهما اللعب في فريقين مختلفين، حسبما ذكر التوأم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وتعرضت جيهان للطرد ضد الأهلي بعد الاشتباك مع لاعبة المنافس ثريا أشرف، والجميع يعلم بوجود التوأم في الملعب للشبه بينهما، إلا أنه كان هناك شقيقتان غير التوأم ضمن صفوف الفريق، أميرة (23 عاما) وحبيبة أشرف (18).

ولعبت حبيبة أشرف المباراة كاملة، في مركز الظهير الأيسر، فيما كانت الشقيقة الكبرى لها، ضمن الفريق الاحتياطي لسيدات دجلة، في لقاء انتهى لصالح الأحمر، بهدف وحيد سُجل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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