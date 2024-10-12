الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إشادة

تلقى وكيل أعمال إشادة من رئيس نادٍ محترف، بسبب نوعية اللاعبين الذين أسهم في التعاقد معهم وأثبتوا جدارتهم في مباريات الدوري، مبيناً أن التعاقدات أسهمت في استعادة النادي الثقة بالجهاز الفني.

تصريحات

فوجئ جمهور نادٍ يلعب في الدرجة الأولى بالنتائج غير المرضية التي حققها الفريق في الدوري ووصفها بأنها لا تعكس التصريحات التي سبقت انطلاق البطولة، بأن الفريق ذاهب لموسم حافل بالنجاحات.

صالات

يتساءل جمهور كرة قدم الصالات عن إمكانية نقل مباريات الدوري تلفزيونياً، كما كان معتاداً في الموسم الماضي، بسبب التوقيتات الجديدة التي اعتمدت لإقامتها متزامنة مع نشاطات رياضية أخرى.

مدرب

أرسلت إدارة نادٍ يلعب في دوري الدرجة الأولى رسالة غير مباشرة إلى مدرب الفريق المعروف بنجاحاته في الموسمين الماضيين بأنها قد تضطر للبحث عن مدرب جديد في حال عدم تحسّن النتائج، وأنها لن تنتظر طويلاً.

إعلام

يحرص المركز الإعلامي لشركة نادي خورفكان على تقديم جميع أنواع الدعم للإعلاميين، من خلال تيسير المقابلات مع اللاعبين باعتبار أن الإعلام شريك استراتيجي للنجاح.

تحذير

حذر مدرب أجنبي، حارس مرمى الفريق الأول من أنه لن يبقى أساسياً إذا تكررت الأخطاء التي يرتكبها، على الرغم من أن الفريق يواصل نتائج الفوز، مبيناً له أن دكة البدلاء قوية، لذلك عليه تصحيح مستواه.

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