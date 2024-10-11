اليوناني بافليديس يهدي الراحل بالدوك هدفي الفوز على إنكلترا

الرياص - اسماء السيد - لندن : أهدى اليوناني فانغيليس بافليديس هدفي فوز منتخب بلاده على مضيفته إنكلترا (2 1) الخميس ضمن دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، إلى روح مواطنه الظهير الأيمن الدولي جورج بالدوك الذي عثر عليه هذا الأسبوع متوفيا في مسبح منزله.

ومنحت ثنائية بافليديس على ملعب ويمبلي اليونان فوزها الأول على إنكلترا من محاولتها العاشرة.

واليونان المصنفة 48 عالميا هي المنتخب الأدنى تصنيفا يفوز على إنكلترا في مباراة ضمن مسابقة رسمية منذ إيرلندا الشمالية في 2005، والأدنى تصنيفا تحقق ذلك على الأراضي الإنكليزية.

وتحقق الفوز اليوناني بعد 24 ساعة من العثور على بالدوك، لاعب باناثياكوس، متوفيا في مسبح منزله.

وكان نجم شيفيلد يونايتد الإنكليزي السابق البالغ من العمر 31 عاما، في منزله في ضاحية غليفاذا في جنوب أثينا، فيما ذكرت الشرطة أن لا أدلة على نشاط جرمي تسبب في وفاة اللاعب.

واحتفل بافليديس (25 عاما) بهدفه الاول في الدقيقة 49 بحمله شارة سوداء ارتداها لاعبو اليونان حداد على بالدوك.

كما حمل لاعبو اليونان قميصا لبالدوك قبل المباراة وبعد تسجيل الهدف الافتتاحي.

وبكي العديد من لاعبي اليونان بعد صافرة النهاية التي تلت تسجيل المهاجم بافليديس هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع.

قال بافليديس المحترف مع بنفيكا البرتغالي "شاب مميز. تعين علينا اللعب لأجله ولم تكن النتيجة مهمة اليوم. قدمنا كل شيء لأجله".

وقبل انطلاق المباراة وقف الحاضرون دقيقة صمت وعرضت صورة عملاقة للاعب في الملعب.

بدوره، قال مدرب اليونان الصربي يوفان يوفانوفيتش، إن الفوز غير المتوقع تحقق بسبب رغبة اللاعبين في تكريم بالدوك "عاش الفريق والجميع وقتا صعبا في الساعات الـ24 الأخيرة. (الوفاة) لم يكن ينبغي أن تحدث. في أوقات مثل هذه، تأتي كرة القدم في المرتبة الثانية".

ولدى الطرف المقابل، قال المدافع الإنكليزي جون ستونز "بالنسبة لجميع المتواجدين في غرف الملابس واتحاد اللعبة، تعازينا لعائلته".

واضاف "بعض الشبان كانوا قريبين منه. نعرف انه لم يكن يوما سهلا لهم. (حارس الاحتياط الانكليزي دين هندرسون) كان مقربا منه، لم تكن الأخبار سهلة بالنسبة اليه".

وُلد بالدوك في باكنغهام في إنكلترا، وهو يُعد أحد أبرز لاعبي شيفيلد، حيث خاض معه 219 مباراة ضمن مختلف المسابقات بين 2017 و2024، مسجلا 6 أهداف وصانعا 16 تمريرة حاسمة.

انتقل إلى باناثياكوس في أيار/مايو الماضي بعقد يمتد حتى 2027.