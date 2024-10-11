تويوتا يعود إلى الفورمولا واحد كشريك تقني لفريق هاس

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : أعلن عملاق السيارات الياباني تويوتا الجمعة عن عودته إلى بطولة العالم للفورمولا واحد بعد 15 عاما من الغياب، كشريك تقني لفريق هاس الاميركي.

وأمضى الصانع الياباني 9 أعوام في الفئة الأولى قبل أن يغادر الحلبات نهاية عام 2009 بعدما صعد إلى منصة التتويج 13 مرة من دون أن يتمكن من الفوز بأي سباق.

وقال هاس الذي يحتل حاليا المركز السابع في ترتيب الصانعين، إن تويوتا سيوفر "خدمات التصميم والتقنية والتصنيع".

وأكدت الحظيرة الأميركية أن سياراتها ستحمل علامة تويوتا التجارية في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن بولاية تكساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة تويوتا أكيو تويودا إنه "عاد أخيرا إلى كونه رجلا عاديا مسنا يعشق السيارات".

وتابع "أعتقد أن ذلك الرجل العادي المسن المحب للسيارات أكيو تويودا كان يشعر بالندم في أعماق قلبه لأنه عرقل طريق الشباب الياباني نحو قيادة أسرع سيارات العالم بالانسحاب من الفورمولا واحد"، مشددا على أنه يعتقد أن قراره بالانسحاب من البطولة العالمية في عام 2009 "لم يكن خاطئا".

وضمن سياق متصل، صرّح مدير فريق هاس أياو كوماتسو إنه "متحمّس للغاية" للعمل مع تويوتا فـ "الحصول على دعم من شركة رائدة عالميا في قطاع السيارات والعمل جنبا إلى جنب مع فريقنا، مع السعي إلى تطوير وتسريع خبرتها التقنية والهندسية. هي ببساطة شراكة ذات فوائد واضحة لكلا الجانبين".

وسيدافع عن ألوان فريق هاس العام المقبل السائق الفرنسي إستيبان أوكون (28 عاما) الذي وقّع معه عقدا لسنوات عدة على أن ينتقل إلى صفوفه بعد مغادرته ألبين نهاية العام الحالي، ليزامل الوافد الجديد ايضا الشاب البريطاني أوليفر بيرمان (19 عاما).