موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة بدوري السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة وادي دجلة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري للسيدات 2024-2025.

وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة للسيدات، في الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب الأول بالتجمع الخامس.

ودخلت سيدات وادي دجلة في معسكر مغلق، أمس الخميس بعد المران الختامي للفريق، في أحد فنادق القاهرة، استعدادا للمباراة.

وحققت سيدات الأهلي الفوز على الزمالك في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، فيما فازت سيدات دجلة على الطيران بسداسية مقابل هدف.