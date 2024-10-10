العثور على جثة لاعب يوناني في حمام سباحة بمنزله

ياسر رشاد - القاهرة - عثرت قوات الأمن اليونانية، على الظهير الأيمن اليوناني الدولي، جورج بالدوك، لاعب باناثياكوس، غارق في حمام سباح بمنزله الأربعاء، حسب وكالة الأنباء اليونانية "آنا".

وأضافت الوكالة، أن اللاعب اليوناني نجم شيفيلد يونايتد الإنجليزي السابق البالغ من العمر 31 عاما من باكنغهام ، عثر عليه بمنزله في ضاحية غليفاذا في جنوب أثينا، وتحقق الشرطة حول ظروف وفاته.

اللاعب اليوناني واحد من أبرز لاعبي شيفيلد، حيث خاض معه 219 مباراة ضمن مختلف المسابقات، مسجلا 6 أهداف وصانعا 16 تمريرة حاسمة، وانتقل إلى باناثياكوس في مايو الماضي بعقد يمتد حتى 2027.

وينحدر اللاعب من أصل يوناني من جهة والده، وانضم إلى المنتخب عام 2022 ولعب بقميصه 12 مباراة، آخرها في تصفيات كأس العالم أمام جورجيا في مارس الماضي.