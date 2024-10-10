الاتحاد الأفريقي: إلغاء بطولة دوري السوبر قرار نهائي لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البوتسواني ماكلين ليتشويتي عضو المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بأن قرار إلغاء بطولة دوري السوبر الأفريقي لهذا الموسم قرار نهائي ولا نية للتراجع عنه.

وقال ماكلين في تصريحات تصريحات خاصة لـ"بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر شاشة قناة etc، بأن الكاف قرر إلغاء دوري السوبر هذا الموسم بسبب كثرة الارتباطات في الموسم الجاري، سواء على صعيد الأندية أو بطولات المنتخبات.

وتابع ماكلين، بأن بطولات الكاف ايضًا في 2026 كثيرة وهناك كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك، وهذا سيتطلب تجهيزات أفضل للاعبين وعدم الزامهم بجدول مزدحم قد يتسبب في ارهاقهم.

وواصل ماكلين، بأن بطولة دوري السوبر لن تلغى في العموم، وقد تعود منافساتها في الموسم المقبل سواء بشكلها ونظامها في النسخة الأولى أو بشكل ونظام جديد.