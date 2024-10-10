شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بعثة موريتانيا للقاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة منتخب موريتانيا إلى القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب يوم 11 أكتوبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وأنهى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام جميع الأمور المتعلقة باستقبال بعثة منتخب موريتانيا عن طريق شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة وشريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة باتحاد الكرة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره موريتانيا فى السابعة مساء الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشنأوي، المهدى سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامى ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدى شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدى فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز ألفراعنة فى المباراة الأولى على كاب فيردى بثلاثية نظيفة، ثم فاز فى الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة فى المجموعة أمام موريتانيا الذى يحتل المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط.