شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يشيد بالإنجازات المصرية فى كرة اليد عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بما قدمته منتخبات مصر على مدار عام 2024 من نتائج رائعة بعد تتويج منتخب الكراسي المتحركة ببطولة العالم، وحصد منتخب الشباب بطولة الأمم الأفريقية، وكذلك حصول منتخب الناشئين على لقب الأمم الأفريقية. جاء ذلك خلال حفل تكريم منتخب الكراسي المتحركة أبطال العالم، ومنتخبي الشباب والناشئين في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وأضاف دكتور حسن مصطفى أن اتحاد اليد يسير بخطوات ثابتة نحو النجاح، وهو يعمل وفق أحدث الخطط العلمية وهو ما ظهر على نتائج المنتخبات بمختلف الأعمار السنية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي: "إن منتخب الكراسي المتحركة نجح في لفت جميع أنظار العالم بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها في بطولة العالم وحصد اللقب، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمنتخب الشباب المتوج بلقب بطولة الأمم الأفريقية، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمنتخب الناشئين".

وأثنى الدكتور حسن مصطفى على تعاون الدولة بالكامل ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.