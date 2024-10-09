أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 لمواجهة روسيا وديا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا الودية التي في الرابعة عصرا باستاد الإسكندرية.

يضم التشكيل كل من اياد تامر في حراسة المرمي، محمد عوض واياد مدحت وأحمد متولي وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم وزيدان ناجح ومصطفى غلوش ويوسف محمود شيكا وعمر العزب ومحمد عاطف.

يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى و د ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.