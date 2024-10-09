بحضور صلاح ومرموش.. منتخب مصر كامل العدد استعدادا لمواجهة موريتانيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

واصل منتخب مصر الوطني بقيادة المدرب، حسام حسن، التدريبات استعداداً لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.



وشهد اليوم الثلاثاء، اكتمال عدد لاعبين المنتخب المصري بوصول عمر مروش ومصطفى محمد، بجانب محمد صلاح وعبد المنعم ومحمود صابر.

وحضر مران المنتخب، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد وحماده زاهر مدير التسويق.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

راسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - المهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - محمد عواد (الزمالك) - مصطفى شوبير (الأهلي).

خط الدفاع: رامي ربيعة (الأهلي) - محمد عبد المنعم (نيس) - أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا) - خالد صبحي (سيراميكا) - محمد حمدي شرف (بيراميدز).

خط الوسط: محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - حمدي فتحي (الوكرة) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - محمود صابر (بيراميدز) - محمود حسن تريزيجيه (الريان) - عمر مرموش (فرانكفورت) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفي فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

خط الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).