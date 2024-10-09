موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

يستعد استاد القاهرة الدولي لاستضافة مباراة الأهلي والعين الإماراتي، وذلك في إطار منافسات الدور الثاني من كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وكان العين الإماراتي اكتسح نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بسداسية مقابل هدفين، في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال .

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والعين يوم الثلاثاء، الموافق 29 أكتوبر 2024 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية بجانب قناة أون تايم سبورتس المجانية.