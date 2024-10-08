تطور جديد في مستقبل محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح حال عدم تجديد تعاقده مع ناديه.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية عبر تقرير لها مساء أمس الإثنين، أن صلاح يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة الحالية مهما كانت الإغراءات المالية المقدمة لها.

ولفت الصحيفة الإنجليزية إلى أن نادي باريس سان جيرمان يتصدر قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 32 عاماً خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة ما أكدته عدة تقارير صحفية عالمية خلال الأيام القليلة الماضية حول كون عرض باريس سان جيرمان لضم اللاعب عقد لمدة 3 مواسم.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/2025؛ إذ يحق له التوقيع مع أي نادِ خلال شهر يناير المقبل.

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