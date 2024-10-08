"أسرتي كانت منهارة".. أول رد من أمير توفيق على الاتهامات الموجهة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

قال أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، إن أسرته كانت في حالة انهيار بسبب ما تم اتهامه به بعد تصريحات المحترف الجزائري بصفوفهم المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي.

وأضاف توفيق، في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر، اليوم الثلاثاء: "الناس كلها عارفة إني محترم في شغلي ومعاملتي كويسة جداً وفي الوسط الكروي معروف بذلك ومينفعش الكلام اللي اتقال غلط فيا وفي أهلي".

وأشاد المدير التنفيذي لشركة الأهلي، بشخصية محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالقلعة الحمراء والمشرف على الاسكاوت والتعاقدات، قائلاً:"من الشخصيات المحترمة جداً هوه دوغري ووبشكر كابتن محمود الخطيب بسبب التحقيق ووكلت محامي الشخصي بالموضوع ضد أي حد غلط فيا وفي سمعتي".

وأتم توفيق تصريحاته بقوله:" أنا عملت 39 صفقة في النادي الأهلي والكل يعلم ذمتي المالية وضميري وعيب أوي اللي حصل وأنا مش هسكت على حقي".

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