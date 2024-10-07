الزمالك مع المصري.. المجموعات كاملة لكأس الكونفدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أقيمت منذ قليل، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بأحد فنادق القاهرة.

ويشارك في بطولة كأس الكونفدرالية فريقي الزمالك حامل اللقب، والمصري البورسعيدي من مصر.

وأسفرت القرعة عن تواجد فريقي الزمالك والمصري في مجموعة واحدة وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

سيمبا التنزاني - برافوس الأنجولي - شباب قسنطينة الجزائري - الصفاقسي التونسي.

المجموعة الثانية:

نهضة بركان المغربي - لواندا سول الأنجولي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - ستاد مالي.

المجموعة الثالثة:

اتحاد العاصمة - أورابا يونايتد البوتسواني - جاراف السنغالي - أسيك ميموزا الإيفواري.

المجموعة الرابعة:

الزمالك - بلاك بولز الموزمبيقي - إنيمبا النيجيري - المصري البورسعيدي

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