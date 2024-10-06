ميكالى يبدأ مهمته مع منتخب الشباب .. لقاء تعارف وتدريبات متنوعة فى اليوم الأول

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ البرازيلى ميكالى المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم مهمته رسميا بانتظام اللاعبين فى معسكر مغلق بمدينة أكتوبر استعدادا للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المقرر إقامتها فى القاهرة 8 نوفمبر المقبل وهي المنافسات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب والتى يتنافس على استضافتها مصر وكوت ديفوار .

تضمن اليوم الأول لمعسكر منتخب الشباب تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة ميكالى تجمع اللاعبون ظهرا ثم عقد اجتماع لهم مع الجهاز الفني للمنتخب بدأ بتعريف اللاعبين على الجهاز الفني المعاون الذى يضم : البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي ود.هاجد العنتبلى طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين .. وخالد خفاجي اخصائي التدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات .

وبعد ذلك أدى اللاعبون تدريبات متنوعة سواء بدنيا أو فنيا مع التركيز على تقييم جميع اللاعبين بما يضمن للجهاز الفني الوصول نحو أفضل العناصر لبدء مرحلة بناء جيل جديد .. وحضر التدريبات وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة .