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مرموش يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لنادي اَينتراخت فرانكفورت، في التواجد على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم 2024/2025.

واستطاع مرموش تسجيل هدف وصناعة اَخر في المباراة التي تُلعب خلال الوقت الراهن أمام بايرن ميونخ، والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

1 عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 7 أهداف.

2 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

3 جوناثان بوركاردت، ماينز، 5 أهداف.

4 فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، 4 أهداف.

5 أندري كراماريتش، هوفنهايم، 4 أهداف.

6 إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 4 أهداف.

7 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 4 أهداف.

8 دينيز أونديف، شتوتجارت، 4 أهداف.

9 ماتشينو، هولشتاين، 4 أهداف.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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