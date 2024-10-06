مرموش يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لنادي اَينتراخت فرانكفورت، في التواجد على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم 2024/2025.

واستطاع مرموش تسجيل هدف وصناعة اَخر في المباراة التي تُلعب خلال الوقت الراهن أمام بايرن ميونخ، والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

1 عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 7 أهداف.

2 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

3 جوناثان بوركاردت، ماينز، 5 أهداف.

4 فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، 4 أهداف.

5 أندري كراماريتش، هوفنهايم، 4 أهداف.

6 إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 4 أهداف.

7 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 4 أهداف.

8 دينيز أونديف، شتوتجارت، 4 أهداف.

9 ماتشينو، هولشتاين، 4 أهداف.