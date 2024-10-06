مرموش يتربع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لنادي اَينتراخت فرانكفورت، في التواجد على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لهذا الموسم 2024/2025.
واستطاع مرموش تسجيل هدف وصناعة اَخر في المباراة التي تُلعب خلال الوقت الراهن أمام بايرن ميونخ، والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
ترتيب هدافي الدوري الألماني
1 عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 7 أهداف.
2 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.
3 جوناثان بوركاردت، ماينز، 5 أهداف.
4 فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، 4 أهداف.
5 أندري كراماريتش، هوفنهايم، 4 أهداف.
6 إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 4 أهداف.
7 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 4 أهداف.
8 دينيز أونديف، شتوتجارت، 4 أهداف.
9 ماتشينو، هولشتاين، 4 أهداف.