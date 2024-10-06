مرموش يتألق أمام بايرن ميونخ ويسهم بجميع أهداف فرانكفورت في مباراة مثيرة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت، تألقه في الدوري الألماني خلال المباراة التي جمعته بفريق بايرن ميونخ اليوم الأحد، في الجولة السادسة من المسابقة.



تفاصيل المباراة

انتهت المباراة بالتعادل 3-3 على ملعب دوتش بنك بارك، حيث ساهم مرموش بشكل مباشر في جميع أهداف فريقه، حيث بدأ بتسجيل الهدف الأول بعد أن تأخر فريقه بهدف، ثم صنع الهدف الثاني الذي منح فرانكفورت التقدم.



اللحظات الحاسمة

وقبل نهاية المباراة، وعندما كان فرانكفورت متأخرًا مجددًا بنتيجة 3-2، خطف مرموش هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي، ليحرم بايرن ميونخ من تحقيق الفوز.



صدارة الهدافين

بتسجيله هدفين، رفع مرموش رصيده إلى 8 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، بينما لم يتمكن هاري كين من التسجيل في هذه المباراة، حيث خرج مصابًا في وقت مبكر. ليوسع مرموش الفارق بينه وبين كين إلى 3 أهداف.



وضع رفقاء مرموش في الدوري الألماني

بعد التعادل، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 14 نقطة، ليظل في صدارة جدول الدوري الألماني بالتساوي مع لايبزيج، بينما يأتي فرانكفورت خلفهما بفارق نقطة واحدة.