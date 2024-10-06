الامارات | بالعربي والحوسني وكوزمين «الأفضل في سبتمبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر سبتمبر الماضي بدوري أدنوك للمحترفين، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

وقالت في بيان أمس، إن جائزة أفضل لاعب ذهبت لنجم الشارقة محمد فراس بالعربي، بعدما تفوق على الرباعي عمر خريبين (الوحدة)، ووليد أزارو (عجمان)، ويوري سيزار (شباب الأهلي)، وكايو كانيدو (الوصل).

وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى عادل الحوسني، حارس الشارقة، وتفوق على الثنائي أحمد الحوسني (خورفكان)، وفهد الظحناني (بني ياس).

ونال جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، متفوقاً على باولو سوزا (شباب الأهلي)، وجواو بيدور سوزا (بني ياس).